En 42-årig kvinde er blevet idømt en betinget fængselsstraf på 60 dage efter at have begået et voldeligt overfald og og et butikstyveri.

Det mest iøjnefaldende ved den sag er, at hun har skåret en mand i panden med en brødkniv.

Det var en mand, som kvinden kender, der henvendte sig på skadestuen 10. juli. Det skriver Viborg Folkeblad.

På skadestuen kunne man konstatere, at han havde en fire centimeter lang flænge, der var omkring én millimeter dyb.

De nærmere omstændigheder for overfaldet er ikke blevet oplyst.

Udover episoden med brødkniven blev kvinden også dømt for et butikstyveri i butikken Tine Lund i Sct. Mathias Gade.

Hun stjal en pandafigur af mærket Architect Made til en værdi af 1000 kroner.

Kvinden, der er mor til to voksne børn, erkendte sig skyldig i begge sager og fik altså 60 dages betinget fængsel.