Et knivoffer blev ramt af jaloux ekskone i de indre organer. Torsdag afsagde Retten i Roskilde dom.

I foråret udspillede der sig et voldsomt jalousidrama i Valløb, der ligger syd for Køge.

Torsdag behandlede Retten i Roskilde sagen, hvor en 40-årig kvinde blev idømt fem års fængsel for at have stukket sin eksmands nuværende kæreste flere gange med en 28 centimeter lang filetkniv.

Det oplyser anklager John Catre Nielsen.

- Der er tale om en meget voldsom sag, hvor der har været utroligt mange følelser i spil, siger han.

Ifølge Sjællandske blev ofret ramt i armene og de indre organer. Offeret har stået med sine tarme i venstre hånd og beskyttet sig med den højre, mens hun forsøgte at undvige.

Avisen skriver, at den 40-åriges datter forsøgte at holde hende tilbage, mens hun angreb med filetkniven.

Kvinden overlevede angrebet, og den 40-årige blev dermed kun dømt for drabsforsøg.

Normalt ligger straffen for drabsforsøg på seks års fængsel.

- Men retten lagde vægt på, at kvinden var i en tilstand, der gjorde, at forbrydelsen blev begået under indflydelse af stærk medfølelse eller sindsbevægelse, fortæller John Catre Nielsen.

Kvinden udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Hun har været beskyttet af et navneforbud, mens sagen har kørt.

Retten besluttede torsdag, at navneforbuddet skal forlænges, mens kvinden overvejer, om hun skal anke.

