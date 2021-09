Søndag klokken 17.00 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra en meget bekymret mor på en adresse i Risskov.

I telefonen fortalte hun, at hendes 9-årige søn var blevet udsat for vold af en fremmed kvinde.

Her havde sønnen forklaret sin mor, at han og en ven havde stået op råbt ind af en udluftningskanal til et vaskehus i boligkvarteret, da en kvinde pludseligt kom løbende ud fra huset og tog fat i hans hår, hvorefter hun forlangte at få at vide, hvor han boede.

Det fortalte han den fremmede kvinde, der kvitterede med at tage hårdt fat i hans arm og gik med ham hjem til hans mor.

Anmeldelsen fik Østjyllands Politi til at sende en patrulje til stedet.

Drengens mor anmeldte derefter episoden til politiet, og en patrulje kørte til stedet for at afhøre de forskellige parter.



Betjentene fandt frem til en 41-årig kvinde, som erkendte, at hun havde grebet fat i drengen – hun nægtede dog, at der skulle være tale om vold.

Ifølge kvinden var hun frustreret over, at en gruppe drenge i et stykke tid havde chikaneret hendes mor, og hun havde derfor reageret, da drengene stod og råbte.



Den 9-årige havde nogle mærker på armen og i nakken, men var ikke kommet til skade.



Den 41-årige blev sigtet for vold.