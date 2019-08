En 42-årig kvinde fra Horsens er sigtet for at have seksuelt misbrugt en dreng på 12 år.

Hun er sigtet for både overgreb og blufærdighedskrænkelse.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden forholdet blev opdaget i maj i år.

Det skriver Horsens Folkeblad, som har fået aktindsigt i sagen.

I det lukkede grundlovsforhør fremgår det ifølge avisen, at kvinden har haft samleje og anden seksuel omgang med drengen tre gange.

Det skete to dage i træk: Én gang 24. maj og to gange den følgende dag.

Af sigtelsen fremgår det også, at hun gennem otte måneder, fra oktober 2018 til maj 2019, sendte et ukendt antal billeder og videoer af sig selv til drengen.

Her viste hun sig frem nøgen og foretog forskellige seksuelle handlinger.

Kvinden erkender både, at hun har haft samleje med drengen, og at hun havde sendt billeder og videoer til ham.

Til gengæld nægter hun sig skyldig i samleje med et barn under 15 år, fordi hun troede, at drengen var 15 år.

Torsdag gik hun frivilligt med at få sin varetægtsfængsling forlænget i yderligere fire uger.

Ifølge Horsens Folkeblad er det uvist, hvilken relation der er mellem kvinden og drengen.