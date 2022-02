Først lød det, at hun var sigtet for grov vold. Men ved grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg torsdag formiddag har Københavns Politi valgt at ændre den primære sigtelse.

Således er en 53-årig kvinde nu sigtet for drabsforsøg efter et knivstikkeri på Frederiksberg tirsdag aften.

Hun er mistænkt for på en adresse på Nordre Fasanvej omkring klokken 21.30 at have forsøgt at dræbe en mand ved et ukendt antal gange at stikke ham i ansigtet med en kniv.

Og for efterfølgende at have slået ham i hovedet med et askebæger og et stearinlys.

På anmodning fra anklageren besluttede dommeren at lukke døren, og hvad, der ligger til grund for politiets mistanke, forbliver derfor hemmeligt for offentligheden for nuværende.

I sigtelsen fremgår det dog, at hun subsidiært – altså alternativt – er mistænkt for grov vold.

Kvinden blev anholdt onsdag ved 18-tiden, hvor også politiet rykkede ud til adressen på Nordre Fasanvej.

På daværende tidspunkt kunne vagtchefen oplyse, at en 62-årig mand var blevet kørt på hospitalet.

Men at der ikke var tale om alvorlig tilskadekomst.

Da kvinden ankom til Dommervagten på Frederiksberg, var det tydeligt, at hun var meget berørt af situationen.

Hvordan hun forholder sig til sigtelsen, vides for nuværende ikke.

B.T. følger sagen …