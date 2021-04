Et tidligere kærestepar har to noget forskellige forklaringer på, hvordan manden endte med to knivstik i sin ryg.

Hun har forklaret, at han pludseligt begyndte at bløde under madlavningen. Han har forklaret, at hun stak ham, da hun blev sur over, at han kom for sent til aftensmaden.

Det fortæller politianklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg, efter den 36-årige kvinde tirsdag er blevet varetægtsfængslet i sagen frem til 4. maj.

Hele sagen begyndte mandag aften ved 20-tiden i en stuelejlighed i Aalborg.

Der skulle den 36-årige kvinde og den 47-årige mand, som tidligere har dannet par, spise sammen. Det endte dog med, at manden måtte indlægges med to knivstik i ryggen og et knivsår i højre underarm.

»Kvinden er sigtet for at have angrebet ham bevæbnet med en køkkenkniv og en brødkniv, som hun holdt i hver sin hånd,« forklarer Thomas Klingenberg.

Den 36-årige kvinde blev efterfølgende anholdt og tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg:

»Hun var lidt træt i dag og ville ikke udtale sig, så hun henholdt sig til den forklaring, hun havde afgivet til politirapporten, efter hun var blevet anholdt,« fortæller politianklageren.

Af den fremgår det, at hun nægter sig skyldig.

»Hun har forklaret, at ekskæresten i forbindelse med madlavning pludselig begyndte at bløde, og så hjalp hun med at forbinde ham. Det er hendes forklaring,« siger Thomas Klingenberg.

Den 47-årige mand har en noget anden forklaring:

»Efter den forurettedes forklaring skulle hun være blevet sur over, at maden var blevet kold, fordi han kom for sent. Og det skulle være det, der ligesom har 'trigget' det,« fortæller han.

Manden har efterfølgende været på sygehuset for at blive behandlet, ligesom han også er blevet undersøgt af en retsmediciner og er blevet røntgenfotograferet.

»Det er for tidligt at sige endnu, om han har været i livsfare,« siger politianklageren og forklarer, at manden dog er uden for livsfare nu.

»Og så havde han nogle kradsemærker i hele ansigtet.«

Kvinden er helt konkret sigtet for legemsangreb af særlig grov eller farlig karakter – ligesom der var tale om vold i gentagelsestilfælde, da hun tidligere er dømt for vold.

Hun blev derfor varetægtsfængslet frem til 4. maj ud fra et hensyn til gentagelsesfaren og en risiko for påvirkning af vidner eller af selve efterforskningen, forklarer Thomas Klingenberg:

Den 36-årige kvinde kærede ikke varetægtsfængslingen.