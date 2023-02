Lyt til artiklen

En sag om en mor, der er sigtet for at have dræbt sine tre børn, har chokeret en forstad uden for Massachusetts, Boston.

Det skriver The New York Times.

Den 24. januar 2022 var en dag som alle andre for Lindsay Clancy og hendes familie, der talte tre børn i alderen 8 måneder til 5 år og hendes mand.

Med nyfalden sne på plænen foran familien blå villa legede og byggede Lindsay Clancy snemænd med sine børn.

Lindsay ringede til sin mand, der sad på hjemmekontoret og arbejdede for at høre, om han ville hente den takeaway, hun lige havde bestilt.

Lindsay Clancy med sine børn foran deres hus.

Menuen stod på en middelhavsbowle og risotto med kammusling og svinekotelet.

Hendes mand kørte afsted intetanende om, hvad der skulle til at ske.

Da han kort efter kommer hjem, lægger han mærke til, at der er helt stille. Han kan hverken høre sin kone eller børnene.

Da han kommer op i deres soveværelse finder han blod på gulvet samt et åbent vindue.

Kort efter finder han sin kone, der lå i deres baghave med sår på håndleddene og nakken.

Et billede af Lindsay Clancys tre børn, der blev taget et halvt år før de blev dræbt.

Linday Clancy fortæller sin mand, at hun prøvede at slå sig selv ihjel. Det hele foregår, mens manden snakkede med alarmcentralen over telefonen.

Hun fortæller ham, at børnene er i kælderen. På et 911 opkald kan man høre manden sige »Guys (venner. red)«, hvorefter han skriger i ren smerter.

I kælderen finder han sine tre børn hver livløse med elastikbånd rundt om halsen.

Mens advokaterne i retten kortlægger, hvordan de tre børn blev dræbt, følger Lindsay Clancy paralyseret med fra hospitalssengen, hvor hun kun er i stand ti at blinke og nikke.

Hvor anklageren fortæller, at Lindsay Clancy minutiøst har planlægt drabet på sine børn, fortæller forsvareren en anden side af sagen.

Siden fødslen af sit yngste barn for otte måneder siden, har Lindsay Clancy søgt hjælp for en fødselsdepression, og i en periode på fire måneder fik hun udskrevet 13 psykiatriske lægemidler.

Men tanken om at begå selvmord forsvandt aldrig, og det hele kulminerede om eftermiddagen d. 24 januar.

Lokalsamfundet i forstaden kendte moren som en generøs ven og glad mor, der arbejdede som fødsels- og fødesygeplejerske. De har siden den chokerende vinterdag prøvet at forstå, hvordan det kunne ske.

Lindsay Clancy har fået en del sympati fra kvinder, der selv har oplevet fødselsdepressioner og psykoser. På sociale medier har hashtagget LAOL, der står for Lindsay's Army of Love, floreret.

Lindsay's mand har selv appelleret til offentligheden om at tilgive Lindsay, som han selv har.

Den 32-årige mor forbliver på hospitalet indtil hun er klar til at blive rykket til et rehabiliteringsfacilitet.

Der er fastsat en foreløbig retsmøde i sagen den 2. maj.