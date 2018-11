En 68-årig kvinde er blevet sigtet for at have dræbt sin mand og bagefter parteret liget med en fukssvans i parrets fælles bolig i Herlev.

Drabet skulle være sket på ukendt måde i juli, lyder politiets sigtelse, som tirsdag formiddag blev læst op ved et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Ifølge sigtelsen, som læses op af anklagerfuldmægtig Rebekka Have fra Københavns Vestegns Politi, er kvinden mistænkt for at have gemt sin mands hoved og ene ben i en fryser, mens resten af liget blev gemt i haven.

Herefter skulle hun have taget hovedet og benet op og gravet det ned i en kolonihave Klausdalsbrovej i Herlev.

Det er tirsdag uvist, hvordan manden er blevet dræbt, oplyser anklageren.

Kvinden nægter sig skyldig i drab, men erkender de faktiske forhold.

»Men der er detaljer, som vi ikke har kunnet tage stilling til endnu,« siger hendes forsvarer, Bjørn Lund Madsen.

Nu fortæller den anholdte kvindes forsvarer, at hun sandsynligvis har gravet sin egen mands lig ned i haven.

»Manden afgik ved døden i sommer. I stedet for at ringe til lægen og politiet skaffede hun sig af med liget på en noget alternativ måde. Det peger i retningen af, at han er blevet gravet ned i haven,« siger kvindens forsvarer Bjørn Lund Hansen til TV 2.

Forsvareren fortæller, at den sigtede er en ældre kvinde, som ikke har noget familie tilbage. Hun har levet isoleret i sit hus på Tofteledet i Herlev siden mandens død i juli og er nu sigtet for at have dræbt sin ægtefælle.

Bjørn Lund Hansen kan endnu ikke udtale sig om den sigtede kvindes psykiske tilstand.

Kvinden blev tidligere tirsdag sigtet for krænkelse af gravfreden og usømmelig omgang med lig efter en længerevarende politiaktion ved huset, som stadig er i gang.

Københavns Vestegns Politi får tilsyneladende assistance af blandt andre arkæologer og andre specialister.

Også ved en kolonihave i områdt ved Lenesvej i Herlev ses tirsdag en bil fra Moesgaard Museum, som blandt andet udfører retsarkæologiske opgaver.

Københavns Vestegns Politi bekræftede kort før middag tirsdag, at politiindsatsen ved kolonihaveforeningen på Lenesvej har sammenhæng med efterforskningen af drabssagen fra den ældre kvindes bopæl på Tofteleddet.

Politiet har endnu ikke meldt kvindens præcise alder ud, men ifølge B.T.s oplysninger er huset på Tofteleddet ejet af en 68-årig kvinde.

Mandag formiddag fik politiet en anmeldelse i sagen og besluttede derefter at afspærre et hus på Tofteledet.