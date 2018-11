Selv om en 68-årig kvinde erkender at have parteret liget af sin døde mand, som politiet sigter hende for at have slået ihjel i sommer, besluttede en dommer ved Retten i Glostrup tirsdag middag at løslade hende.

Kvindens mand var dødeligt syg af kræft, og dommeren fandt ikke, at der var det fornødne juridiske grundlag for at kvinden skulle varetægtsfængsles, mens politiet fortsat efterforsker den makabre sag.

Den 68-årige kvinde blev tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Glostrup, fordi Københavns Vestegns Politi ønskede, at hun skulle varetægtsfængsles. Men det fandt dommeren altså ikke, at der var hjemmel til.

»Jeg varetægtsfængsler dig ikke, hverken på mistanken for drab eller medlidenhedsdrab. Der er helt sikkert begrundet mistanke om usømmelig omgang med lig. Men der ikke hjemmel og grundlag for en varetægtsfængsling,« lød det fra dommeren, inden den 68-åarige kvinde blev løsladt..

Hun har gråt hår og var i retten iført en beigefarvet trøje. Da anklageren læste sigtelsen op, sad kvinden lidt uroligt, mens hun holdt på et stykke papir.

Både forsvareren og anklageren var enige om, at dørene skulle lukkes. Dermed får offentligheden ikke at vide, hvad kvinden forklarer.

»Det skyldes, at min klient er psykisk påvirket af situationen. Hun er meget berørt af det. Hun ønsker, at sagen kan gennemføres både i dag og fremadrettet på en skånsom måde på grund af hendes psykiske tilstand,« lød det i retten fra hendes forsvarer Bjørn Lund Madsen.

Samtidig blev der nedlagt navneforbud for både kvinden og ofret.

Naboer fortæller til B.T., at den drabssigtede kvindes mand var dødeligt syg af kræft og blandt andet havde fået stillet en hospitalsseng til rådighed i parrets hus, så han kunne dø hjemme.

De oplysninger kom tilsyneladende også frem i det lukkede grundlovsforhør, fremgik det af dommerens begrundelse for ikke at afsige en fængslingskendelse.

»Vi har fået at vide, at din mand var terminal syg, og at du beskrives som omsorgsfuld over for din mand,« sagde dommeren til den 68-årige kvinde ved afslutningen af retsmødet, hvor pressen igen fik lov til at være til stede.

Den 68-årige kvinde er dog fortsat sigtet for drab og usømmelig omgang med lig i form af partering.

Drabet skulle være sket i juli, hævder politiet.

Ifølge sigtelsen er den 68-årige kvinde mistænkt for at have gemt sin mands hoved og ene ben i en fryser, mens resten af liget blev gemt i en blomsterkumme i haven.

Senere blev ligdelene gravet op og efterladt på en adresse, der hedder Krebsdammen - også i Herlev.

Flere måneder senere - natten til mandag - skulle hun have taget hovedet og benet op og gravet det ned i haveforeningen Hjortespring i Herlev.

Til Ekstra Bladet siger kvindens forsvarer - advokat Bjørn Lund Madsen - at den afdøde var terminal syg af kræft, og at kvinden selv meldte ham død på borgerservice, selv om begge ægtefæller var enspændere, der ikke ønskede hjælp fra det offentlige.

»Han var syg, og alt peger jo i retning af, at han døde naturligt. Og så var hun i chok,« siger forsvareren til bladet.

Parrets naboer på villavejen i Herlev har også fortalt til B.T., at der i sommer blev hængt en seddel op på parrets entredør, hvor de udtrykkeligt frabad sig besøg fra kommunen.