Sent onsdag aften anmeldte en 26-årig kvinde fra Roskilde, at hun formentlig var blevet voldtaget i sit kolonihavehus.

Kvinden, der havde været på Roskilde Festival, var taget til sit kolonihavehus i haveforeningen Roars Greve i den sydøstlige del af Roskilde for at sove. Hun vågnede med skader i underlivet og havde derfor mistanke om, at hun var blevet voldtaget af en ukendt person, mens hun sov.

Efter Midt- og Vestsjællands Politi havde talt med kvinden klokken 23.42, blev hun henvist til at tage på Center for Voldtægtsofre for at blive undersøgt med henblik på at sikre eventuelle spor og for at fastslå, om der kunne være tale om en voldtægt. Det afviste kvinden imidlertid, skriver politiet i sin døgnrapport.

Derfor har politiet indtil videre blot optaget anmeldelsen. Der er ikke indledt en efterforskning.



Henter kort...

»Sagen er journaliseret som en voldtægt, men hvis offeret ikke vil lade sig undersøge og afgive vidneforklaring, har vi dårlige kort på hånden i forhold til en straffesag. Hvis nogen føler sig krænket, tager vi det altid alvorligt, men når hun siger fra, er det svært at efterforske videre. Vi har fortalt hende, at afgørende spor går tabt, hvis hun ikke bliver undersøgt nu,« siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til B.T.

Den retslægelige undersøgelse af voldtægtsofre bør foretages hurtigst muligt og før, der er gået 48 timer. Med mindre kvinden kommer på andre tanker i løbet af onsdag eller torsdag, har politiet har sådan set kun ét håb tilbage.