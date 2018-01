Ved du noget om sagen? så hører BT gerne fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk eller via Facebook.

Det var angiveligt på Sorø Kommunes toilet, at en 68-årig kvinde onsdag eftermiddag formåede at hælde brandfarlig væske ud over sig selv og umiddelbart efter antænde det i kommunens Borgerservice.

Det oplyser kommunaldirektør i Sorø Kommune, Søren Kjær, til BT.

»En borger kommer ind på rådhuset, og hun er tilsyneladende frustreret over et eller andet. Hun har en dialog med receptionen, fordi hun ønsker at tale med en sagsbehandler, og det får hun lov til. De to taler kort tid sammen, og der var ikke på noget tidspunkt nogen mistanke om, hvad der ville ske efterfølgende,« siger han og tilføjer:

»Hun beder om at få lov til at låne toilettet, og da hun kommer derud, hælder hun angiveligt noget brandfarlig væske ud over sig selv, som hun efterfølgende sætter ild til inde i Borgerservice.«

Ifølge Søren Kjær var der en anden borger til stede i Borgerservice samt en række ansatte, der hurtigt fik hentet en brandslukker og slukket flammerne.

»Mit indtryk er, at det går lynhurtigt, og medarbejderne har gjort præcis det, de skulle, og det er jeg rigtig stolt af, og det fortjener de stor ros for,« lyder det videre fra Søren Kjær.

Medarbejderne og den ene borger, der var til stede, er siden blevet tilbudt krisehjælp. Den 68-årige kvinde er blevet bragt til Rigshospitalet og seneste melding er, at hun er i kritisk tilstand.

Det vides endnu ikke, hvorfor kvinden satte ild til sig selv.