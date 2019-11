Et ammoniakudslip i Fisketorvet betød lørdag, at dele af indkøbscenteret måtte evakueres.

Politiet undersøgte lørdag aften et ammoniakudslip i storcentret Fisketorvet i København.

Anmeldelsen om et muligt ammoniakudslip fik politiet klokken 18.52. Og kort tid efter blev det bekræftet, at der var tale om et ammoniakudslip.

Ifølge vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen fik fem personer det dårligt i forbindelse med udslippet. De blev tilset af en læge på stedet.

En af dem fik det så dårligt, at hun blev sendt på Hvidovre Hospital til tjek.

Teknikere på stedet fik i løbet af aftenen klargjort, at en mindre lækage fra en utæt pumpe i Fisketorvets kælder havde været skyld i udslippet.

I forbindelse med udslippet blev de dele af storcentret, der var værst ramt, evakueret.

Klokken 22 lørdag aften oplyste politiet, at indsatsen på Fisketorvet var afsluttet. Teknikere undersøger herfra nærmere, mens der desuden bliver luftet ud.

Ammoniak er en farveløs, giftig luftart, som har en gennemtrængende lugt.

/ritzau/