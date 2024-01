Fredag aften måtte en kvinde reddes ud fra en røgfyldt lejlighed i Holstebro.

Det skriver TVMidtvest.

Branden opstod, da der gik flammer i en rullemadras i lejligheden. Det gav meget røg i lejligheden, og da brandvæsenet kom måtte de redde lejlighedens beboer ud.

Hun er siden blevet kørt til tjek på hospitalet for røgforgiftning.

»Vi ved ikke helt præcist, hvordan branden er opstået endnu, da vi ikke har haft mulighed for at afhøre kvinden, men det skal vi have gjort, når hun har været til tjek,« fortæller Jens Claumarch, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi til lokalmediet.