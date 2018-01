En gruppe cykelryttere kan være nøglen til at finde den mand, der ifølge en kvinde forsøgte at voldtage hende i lørdags.

Således efterlyser Københavns Vestegns Politi et hold cykelryttere, som kørte på stisystemerne i Risby Mark ved Oxbjergvej i Glostrup lørdag den 30. december ved middagstid.

Før kvinden, der var ude at gå for at lufte hund, blev forsøgt voldtaget, kørte cykelrytterne forbi stedet, og de kan derfor have set noget, politiet kan bruge til at fange gerningsmanden.

Der er tale om 6-7 cykelryttere på racercykler, som kom fra vest og først krydsede Nordre Ringvej (Ring 3) via cykelbroen og derefter cyklede videre ad stisystemet i østlig retning mod Oxbjergvej.

Minutter efter gik kvinden ad samme rute, hvor hun blev overfaldet af en kraftig mand på 40-50 år, 180-185 cm høj med skægvækst. Han var iført en mørk hue, mørke vanter og mørk jakke. Han var mørk i huden og af en anden etnisk oprindelse end dansk.

Under voldtægtsforsøget gik kvindens hund til modangreb på manden, og bed ham angiveligt i ansigt eller på halsen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

»Vi vil meget gerne høre fra cykelholdet. Men vi hører også gerne fra andre, som har set eller hørt noget mistænkeligt på stisystemet – f.eks. en mand med friske sår i hoved eller på halsen,« siger efterforsker Steffen Johannesen.