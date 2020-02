En kvinde blev mandag morgen påkørt af en ambulance nær Hjørring, og blev alvorligt kvæstet i sammenstødet.

Det er kvinden fortsat.

Det oplyser politikommisær ved Nordjyllands Politi, MIchael Olesen.

»Kvinden er fortsat indlagt på skadestuen i Aalborg, og hun er stadig alvorligt kvæstet,« siger Michael Olesen til B.T.

ARKIVFOTO. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Mads Claus Rasmussen

Politikommisæren har dog også gode nyheder:

»Hun er uden for livsfare, som det ser ud lige nu.«

Michael Olesen fortæller også, at politiet har foretaget undersøgelser på stedet, og at der har været en bilinspektører for at foretage en særskilt undersøgelse.

Det er svarene på de undersøgelser, som politiet nu venter på for at kunne finde frem til en konklusion på årsagen til sammenstødet.

Det gør ingen forskel, at det er en ambulance, der er involveret i sagen.

»Begge ambulancereddere er blevet afhørt. Sagen bliver behandlet ligesom, hvis det var en helt almindelig civil person, der havde ramt kvinden,« siger Michael Olesen.

Kvinden blev ramt ved Hjørringvej/Bøgstedvej øst for Hjørring klokken 05.27.

Ambulancen var på vej hjem fra en opgave, da den ramte den kvindelige fodgænger.