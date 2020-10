Bilist er sigtet for brud på vigepligt ved ulykke tirsdag. En 81-årig fodgænger er onsdag i kritisk tilstand.

En 81-årig kvinde er onsdag morgen i kritisk tilstand, efter at hun blev påkørt i et fodgængerfelt i Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Viborg Stifts Folkeblad.

Kvinden blev ramt af en bil tirsdag kort efter klokken 14, hvor hun gik ud i et fodgængerfelt på Ll. Sct. Mikkels Gade i Viborg.

Ulykken skete angiveligt, fordi den 69-årige bilist havde overset kvinden. Politiet har ifølge mediet sigtet ham for ikke at overholde sin vigepligt.

Den 81-årige kvinde blev efter ulykken kørt til behandling for sine skader. Onsdag bliver hun muligvis overflyttet til Aarhus Universitetshospital i Skejby for videre behandling.

Fodgængerfeltet, der er mellem regionshospitalet og Klinikhuset, har tidligere fået kritik for ikke at være sikkert nok for gående, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

I løbet af nogle måneder i 2017 skete der to alvorlige ulykker i fodgængerfeltet.

Efterfølgende lovede Per Christensen, der er kommunens chef for Trafik og Veje, over for Viborg Stifts Folkeblad, at der i løbet af det følgende år ville blive kigget på alle fodgængerfelter i kommunen.

Hvorvidt det eftersyn fandt sted, og om det førte til nogen ændringer, melder mediet ikke noget om.

/ritzau/