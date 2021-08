Mandag formiddag var en kvinde fra Helsingør ude og løbe, og her fik hun sig noget af en ubehagelig overraskelse.

På turen så hun nemlig en mand blotte sig, og herefter anmeldte hun ham straks.

Det skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Det var klokken 10.35, at de modtog anmeldelsen om en blotter i Helsingør – ti minutter efter, at den kvindelige løber havde set manden udvise grænseoverskridende adfærd i Skovbrynet ved Esrumvej.

»Kvinden afgav et signalement og fortalte desuden, at hun havde set manden tre gange inden for de seneste 14 dage, ligesom en af hendes veninder havde set manden i samme område,« skriver politiet i rapporten.



En patrulje blev sendt til stedet, hvor de traf en mand i 60erne fra Helsingør, der passede til signalementet.

Han blev derfor sigtet for blufærdighedskrænkelse. Dette til trods for, at manden nægtede forholdet.

Nordsjællands Politi oplyser dog til B.T., at blotteren blev løsladt efter afhøring.

»Der var ikke grundlag for varetægtsfængsling,« fortæller pressevagten ved Nordsjællands Politi.