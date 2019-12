Grundlovsforhør med kvinde i sagen om en lille pige og en lille dreng.

Den anholdte kvinde i sagen om to efterladte børn kræves mandag eftermiddag varetægtsfængslet.

Det sker i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi. Kvinden er 54 år.

Umiddelbart oplyser politiet ikke, hvad kvinden sigtes for at have gjort.

De to børn blev fundet på Park Allé i Aarhus lørdag aften. I første omgang skønnede politiet, at de var af østeuropæisk herkomst. Senere er de vurderet til at være afghanske.

Børnene er overdraget til Familiecentret i Aarhus Kommune og har det efter omstændighederne godt, lyder det fra politiet.

I forbindelse med den usædvanlige sag rykkede politifolk søndag aften ud til flere adresser i Jylland i et forsøg på at finde forældrene.

I øvrigt har politiet administrativt frihedsberøvet to andre personer for at sikre deres identitet.

/ritzau/