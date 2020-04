Sag fra Horsens om voksens påståede udnyttelse af dreng skal videre til Vestre Landsret.

En nu 43-årig kvinde fra Aarhus er tirsdag blevet dømt for at have haft samlejer med en dreng på 12 år, skriver Horsens Folkeblad.

Straffen er blevet fastsat til ubetinget fængsel i tre år, ligesom hun skal betale offeret erstatning på 75.000 kroner.

Under sagen i Retten i Horsens har den dømte, nægtet sig skyldig og har sagt, at hun troede, at drengen var 15 år. Hun har straks anket dommen til Vestre Landsret, skriver Horsens Folkeblad.

Kontakten opstod på en chatside for gamere. Her var kvinden administrator. Drengen fortalte om sine problemer. Derefter steg intensiteten i kommunikationen, som blev drejet over i sex. Det endte med et fysisk møde og tre samlejer i maj sidste år.

Avisen beretter fra retten, at anklager Iben Degnbol havde krævet en hårdere straf, nemlig fængsel mellem fire et halvt og fem år.

- Hun ved, at han er en skrøbelig dreng, der har det svært. Når en voksen kvinde på 42 år har samleje med en dreng på 12 år med psykiske problemer, så er det i den grad en udnyttelse af sin psykiske overlegenhed, sagde anklageren ifølge Horsens Folkeblad.

Derimod sagde forsvareren, advokat Jan Schneider, at drengen havde løjet om sin alder og havde ført kvinden bag lyset. Derfor havde hun ikke udnyttet sin psykiske og aldersmæssige overlegenhed på ulovlig vis, mente han.

/ritzau/