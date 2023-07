Lørdag stod den på en uhyggelig hændelse i Helsingør.

Ved 15 tiden valgt en kvinde at ytre racistiske vendinger og overfusede et 4-årigt barn i P-huset i Helsingør Bycenter. Barnets mor fik også hældt kaffe ud over sig.

Det fik Nordsjællands Politi til at søge vidner i sagen samtidig med at de opfordrede kvinden til at melde sig.

Mandag er kvinden fortsat ikke identificeret og politikredsen kommer nu med endnu en opfordring.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'Kvinden, der overfusende et 4-årigt barn, er endnu ikke identificeret. Hun opfordres til at kontakte os på telefon 114,' skriver de og fortsætter:

'Vi er fortsat i gang med efterforskningen og undersøger blandt andet om der findes relevant videoovervågning fra området.'

Der er tale om en kvinde på 50 til 55 år med mellemlangt og meget lyst – muligvis afbleget – hår.

Lørdag fortalte, Jacob Tofte, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi til B.T.:

»Kvinden reagerer på, at den lille pige løber ind i hende med det, vi tolker som racistiske udtalelser om pigens hudfarve.«

Da kvinden var færdig med at overfuse pigen, tog hun låget af sin kaffekop. Moren fik det indtryk, at hun ville hælde kaffe over pigen, så hun lagde sig imellem de to.

Derefter blev kaffen hældt udover moren.

»Vi ser meget alvorligt på, at man forhåner folk på grund af deres hudfarve. Selvom der er ytringsfrihed i Danmark, er der grænser i forhold til racismeparagraffen.« siger vagtchefen.