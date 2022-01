Mandag eftermiddag klokken 15.38 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 36-årig kvinde, der helt umotiveret var blevet tildelt en lussing af en ukendt mand på Karen Blixens Boulevard i Brabrand.

Den 36-årige kvinde har forklaret til politiet, at hun gik sammen med to kvindelige kollegaer, og at de stod foran hovedindgangen til Blixens, da de bemærkede, at en mand kom gående fra Edwin Rahrs Vej i retning mod dem.

Manden gik og råbte højt, mens han gestikulerede voldsomt med armene. Han virkede aggressiv og konfliktsøgende og gik direkte mod den 36-årige kvinde, som han uden videre gav en lussing, hvorefter han gik videre, som om intet var hændt.

Han fortsatte syd ad Karen Blixens Boulevard og svingede til højre ved Yggdrasil ad stien mellem Dortesvej og Lottesvej.



Hverken den 36-årige kvinde eller de to kollegaer, hun stod sammen med, havde set manden før, og ifølge den 36-årige virkede det, som om overfaldet var helt tilfældigt og umotiveret.



Manden beskrives som:

Cirka 40-50 år gammel

Cirka 170-175 cm høj

Almindelig af bygning

Arabisk af udseende

Kort mørkt hår medmindre krøller og mørkt, trimmet fuldskæg

Var iført mørk/blå, åbenstående jakke med noget rødt på toppen og mørke bukser

Havde et rødligt halstørklæde eller noget rødt på toppen af sin jakke. Han havde frie hænder og medbragte ingen taske.

Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.