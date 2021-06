To hestevogne løb løbsk, hvilket resulterede i, at to personer kom til skade.

Den ene, en 63-årig kvinde, var i første omgang meldt i livsfare, men er desværre nu afgået ved døden.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi kort efter klokken 15.30.

De pårørende er underrettet.

Uheldet skete på Boserupvej 80 uden for Roskilde.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyste til B.T., at kvinden modtog hjertelungeredning på stedet.

»Der er tale om, at fire maratonhestevogne var ude og ride en tur i skoven, da de to forreste hestevogne af ukendte årsager løber løbsk. Kusken på den forreste vogn ryger af og ryger under hestevognen, hvorefter hun bliver trukket gennem skoven, og hun er i livsfare,« siger vagtchefen.

Den anden tilskadekomne er kusken på den midterste vogn, der også har fået en del skader, men det politiets indtryk, at denne person ikke er i livsfare. Personen er dog sendt til sygehuset til videre undersøgelser.

Anmeldelsen kom ind klokken 11.30.