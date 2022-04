»Til sidst kunne jeg slet ikke genkende mig selv. Jeg følte hele tiden, jeg skulle være på forkant med, hvad jeg gjorde og sagde. Jeg vidste aldrig, hvornår bomben sprang.«

Igennem et år levede kvinden, som ordene stammer fra, i et psykisk voldeligt forhold, hvor der blev udvekslet omtrent 250 beskeder om dagen.

Det er i hvert fald, hvad anklagemyndigheden mener at kunne bevise i en sag, der tirsdag blev indledt ved Retten i Hillerød.

Ekskæresten nægter sig skyldig. Erkender at have været jaloux og kontrollerende. Men hævder, at det var gensidigt.

Ordet »gensidigt« brugte han igen og igen, da han fra anklagebænken delte sin oplevelse af forholdet, der ifølge ham var kærlighedsfyldt, men også præget af mistro og overvågning.

De to havde mødt hinanden til en personalejulefrokost i 2019 og var i tiden efter hurtigt faldet for hinanden.

»Ret tidligt gjorde han det klart, at han havde brug for at være speciel og unik for mig,« fortalte kvinden for retten.

»Det startede sådan lidt i det små, hvor han fortalte mig, hvad jeg måtte og ikke måtte i forhold til andre mænd. Jeg måtte ikke synes, andre mænd var lækre. Jeg måtte ikke engang tænke det.«

Snart rykkede manden ind i hendes hus. Han beholdt sin lejlighed og folkeregisteradresse, men var nærmest kun hos kvinden.

Og når de ikke var sammen, skrev han et utal af beskeder til hende, sporede hende via en mobilapp og tjekkede hendes arbejdskalender, forklarede kvinden, der forsøgte at gå fra ham flere gange.

»Han havde kontrol over mig 24 timer i døgnet. Han vidste jo, hvor jeg var, og hvad jeg lavede, selv når jeg var på arbejde.«

Han skulle desuden have beskyldt hende for utroskab og flirten, hvis hun arbejdede over eller var lidt for længe ude og handle. Og italesat, hvis hun tog neglelak eller for pænt og afslørende tøj på.

»Så mente han, at jeg var genstand for andre mænds blikke. Og at jeg ville gøre mig til over for andre mænd,« forklarede kvinden for retten.

Manden gennemgik angiveligt hendes telefon for samtaler med andre. Og kritiserede, hvis hun ikke med det samme svarede på hans beskeder.

Omtrent 90.000 beskeder blev udvekslet mellem dem på knap et år. I retten blev nogle af dem fremlagt.

»Du gør det altid, når jeg ikke er hjemme. Er ikke o.k.,« skrev manden eksempelvis til kvinden, da han fandt ud af, at hun havde talt i telefon med sin eks, uden han var til stede.

Selv erkendte manden for retten, at han havde det svært ved kvindens eksmand, som havde sendt hende blomster og chokolade.

Det skabte utryghed og jalousi hos den tiltalte. Men det gik begge veje, forklarede han.

Kvinden havde også været efter ham, hvis han ikke svarede, og jaloux på hans ekskæreste. Beskyldt ham for hellere at ville være sammen med ekskæresten og for at syntes, at ekskæresten var pænere, forklarede han.

For retten erkendte kvinden, at hun med tiden var blevet jaloux. Hun blev det, fordi han var det, lød forklaringen.

Diskussionerne udviklede sig ifølge anklageskriftet flere gange til at blive fysiske. Manden skulle taget halsgreb på kvinden og slået hende med flad hånd. Og det skulle være kulmineret en januaraften i 2021.

Det afviste manden for retten. Han nægtede også, at han skulle have udsat kvindens søn for vold.

Beskrivelserne af fysisk vold fyldte ikke overvældende meget på rettens første retsdag. Det gjorde til gengæld anklagerne om psykisk vold.

Det er sjældent, at der rejses tiltale for den slags, lød det fra anklageren, der konstaterede, at denne sag i høj grad er påstand mod påstand.

I sidste ende er det et spørgsmål om, hvem domsmandsretten finder mest troværdig. Svaret får vi i maj, når der falder dom.