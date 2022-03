En stor mængde hash svarende til vægten af cirka to og en halv gennemsnitlig dansk kvinde blev forleden fundet på en adresse i Valby.

En 45-årig mand og en 35-årig kvinde er mistænkt for at haft det i deres besiddelse med henblik på at videreoverdrage det.

Onsdag blev de begge fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre. Sagens detaljer er derfor i vidt omfang ukendte.

Sikkert er det dog, at manden erkender sig delvist skyldig i sigtelserne, der også omhandler besiddelse af yderligere mængder hash og kokain, hvoraf noget af det ifølge politiet var blevet solgt videre, inden de to blev anholdt.

Kvinden nægter sig skyldig i alle forholdene.

Sammen er de ellers mistænkt for i forening og efter forudgående aftale og fælles forståelse eller accept at have været i besiddelse af stofferne. Blandt andet de 169,4 kilo, der blev fundet på adressen i Valby.

Og for at have solgt noget af det videre til ukendte købere for godt 31.500 kroner.

Hvad angår manden, fandt dommeren ved Dommervagten i Retten på Frederiksberg grundlag for at varetægtsfængsle ham.

For kvindens vedkommende blev anholdelsen opretholdt i tre døgn, og hun skal altså fremstilles i grundlovsforhør igen senest lørdag.