En 41-årig kvinde og en syvårig pige er søndag blevet dræbt i en trafikulykke ved Hodsager mellem Holstebro og Herning.

Desuden er en niårig dreng blevet alvorligt kvæstet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om den alvorlige ulykke klokken 10.39.

Ulykken skete på Hodsagervej, hvor bilen med kvinden og tre børn holdt stille for at svinge til venstre ad Brogårdvej. Her bliver den ramt bagfra af en anden bil.

Ved påkørslen blev en syvårig pige i den påkørte bil lettere kvæstet.

Det samme gælder den 24-årig mand, der ramte den anden bil.

Han er blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab, og vil mandag blive fremstillet i grundlovsforhør, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/