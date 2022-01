En kvinde i slut 30erne har tilbragt natten til lørdag i politiets varetægt, efter hun kom i uoverensstemmelse med to betjente.

Kvinden, der havde kørt slingrende, var nemlig ikke enig med betjentene i, at hun skulle stoppes og testet for spirituskørsel.

Men betjentene, som opdagede kvinden ved Hundelev nær Hjørring, kunne konstatere, at hun var tydeligt beruset, hvorfor hun blev bedt om at blæse i et alkometer.

Og her viste hun igen sine aggressioner.

Betjentene blev både udsat for slag og spark, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard.

»Det var knap så dramatisk, som det lyder. Men nogle gange sætter folk sig jo i mod. Og her gjorde hun modstand,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet måtte dog også pacificere hende med en peberspray, for herefter at skride til anholdelse. Hændelsen skete omkring klokken 21 fredag.

I løbet af natten er sagen blevet sagsbehandlet, og kvinden står nu til en sigtelse for spirituskørsel samt vold mod tjenestemand i funktion.

Kvindens promille ved mødet med betjentene kan politiet ikke sige noget om, da man afventer svar fra en blodprøve.

Hun er lørdag morgen blevet løsladt igen.