Ved et grundlovsforhør søndag er tilbageholdelsen af en yngre kvinde blevet forlænget i yderligere tre døgn.

En yngre kvinde mistænkt for brandstiftelse i en ejendom i København har fået opretholdt sin anholdelse i yderligere tre døgn, efter at hun søndag blev fremstillet i dommervagten.

Det oplyser Søren Lauridsen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Kvinden blev anholdt natten til søndag og sigtet for at have antændt en brand i en lejlighed i Sydhavnen lørdag ved 18-tiden. Alle beboere i ejendommen blev evakueret, og ingen personer kom til skade som følge af branden.

- Sagen vil nu blive overdraget til brandafdelingen ved Københavns Politi, som så står for den videre sagsbehandling, siger efterforskningslederen.

Politiet vil ikke udtale sig om et eventuelt motiv til kvindens påståede handling.

Branden fandt sted på adressen Monica Zetterlunds Vej 7 i Sydhavnen.

- Branden opstod i en lejlighed på første sal. Den er relativt voldsomt hærget. Uden brandvæsnets ankomst er der stor risiko for, at branden kunne have spredt sig til resten af ejendommen, sagde Søren Lauridsen søndag morgen.

Den mistænkte kvinde blev anholdt omkring klokken 03.30 på en vej i Vanløse. Hun bor ikke i lejligheden i Sydhavnen, men har "tilknytning" til adressen, oplyste politiet søndag.

/ritzau/