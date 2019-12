En 44-årig kvinde fortalte om en død mand i en lejlighed. Nu er hun sigtet for at have slået ham ihjel.

En 44-årig kvinde fremstilles onsdag i grundlovsforhør, sigtet for drabet på en mand, som tirsdag blev fundet død i en lejlighed på Amager, oplyser politiet.

Kvinden henvendte sig ved middagstid tirsdag til en medarbejder fra sociolansen og fortalte, at der lå en død mand i en lejlighed i Vermlandsgade.

Socialansen formidler blandt andet kontakt mellem socialt udsatte og relevante sundheds- og socialtilbud.

Politiet fik anmeldelsen klokken 12.33, og på et opholdssted for socialt udsatte blev en 49-årig mand fundet død.

Kort efter blev kvinden anholdt.

- Hun er sigtet for drab, subsidiært vold med døden til følge, og hun bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør, fortæller Søren Lauritsen, der er central efterforskningsleder i Københavns Politi.

Ifølge den centrale efterforskningsleder kendte de to hinanden i forvejen.

- Men vi har ikke noget konkret motiv til drabet, siger han.

Den 44-årige kvinde nægter sig skyldig.

/ritzau/