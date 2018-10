Efter flere opslag om en kvinde, der kører rundt i hovedstadsområdet, er Nordsjællands Politi tirsdag eftermidddag rykket ud til Bernstorffsparken i Gentofte, hvor kvinden befandt sig.

Ifølge politiet forsøgte en gruppe borgere at begå selvtægt ved at spærre for kvindens bil, og det får nu politiet til at opfordre borgerne til at køle lidt ned.

»Det er Nordsjællands Politis vurdering har hundene ikke lidt overlast. For en sikkerheds er Dyrenes Beskyttelses vagtcentral blevet kontaktet, og de er nu i dialog med kvinden om, hvorvidt hun ønsker hjælp til at få passet hundene,« skriver politiet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

»Nordsjællands Politi opfordrer til, at man nu slår koldt vand i blodet og lader politiet og Dyrenes Beskyttelse om at klare sagen,« hedder det videre fra ordensmagten.

TV 2 Lorry talte søndag med en kvinde, der har set den omtalte kvinde med 16 hunde i sin bil ved McDonald's i Rødovre.

»Et af vinduerne stod på klem, og man kunne se, at der var møgbeskidt på bagsædet, og der lugtede kraftigt af tis og lort. Jeg kunne se, at der lå tre hundelorte, og det flød med gamle madrester, så jeg tænkte, ”det kan ikke være rigtigt”,« siger Nannah Ley til tv-stationen.

Hendes Facebook-opslag med billeder af bilen er blevet delt knap 13.000 gange.

Nannah Ley anmeldte sagen til Københavns Vestegns Politi, der ikke fandt grundlag for at gøre noget. Samme konklusion er Nordsjællands Politi altså nu nået til.