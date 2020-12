En yngre kvinde med barnevogn blev lørdag eftermiddag udsat for et groft og tilsyneladende helt umotiveret overfald på åben gade i København.

Overfaldet fandt sted klokken 15.30 på Kulbanevej i Valby tæt ved supermarkedet Lidl.

Kvinden kom gående med sin barnevogn og passerede en sort bil, der holdt parkeret oppe på cykelstien. Hun drejede barnevognen uden om bilen for ikke at ramme den, og så skete der noget højst chokerende.

»Da jeg går lidt længere væk fra bilen, kommer manden fra passagersædet løbende mod mig, kalder mig 'en luder' og andre ting, som jeg ikke helt registrerer, samtidig med at han slår mig flere gange i hovedet. Han råber, at jeg kommer til at fortryde det og min horeunge med,« skriver kvinden i en besked til B.T.

Hun er dybt chokeret over episoden og har ikke ønsket at stille op til interview, men B.T. har talt med hendes storesøster, der har anmeldt episoden til politiet.

»Hun har fået hjernerystelse og et meget blåt kæbeparti. Hun er meget rystet,« fortæller søsteren.

De er vokset op i Valby og har boet i området hele deres liv. Hun beskriver det som et område, hvor der før har været problemer med ballade og kriminalitet, men hvor de altid har følt, at de kunne færdes trygt på gaden.

»Vi har aldrig oplevet noget lignende,« siger søsteren.

Voldsofferet er flyttet til Fyn, men var på besøg hos sine forældre, da overfaldet fandt sted. Hun kendte ikke sin overfaldsmand i forvejen og ved ikke, hvorfor han udså sig hende som sit offer.

Efter at have tildelt hende adskillige slag gik voldsmanden i retning mod barnevognen, og det fik den forslåede mor til at se rødt.

»Der vælger jeg at knytte hånden og slå ham på næsen. Ret så hårdt, da jeg er blå i dag på hånden. Han løber tilbage på passagersædet, hvorefter ham og en anden kører derfra,« skriver hun.

Hun beskriver gerningsmanden som en 25-30-årig udlænding med overskæg og lidt skæg på hagen. Han var iført mørkt tøj. Hun mener, at de kørte i en sort Volkswagen stationcar med tonede ruder og et W på nummerpladen. Hun er dog ikke helt sikker på bilmærket og nummerpladen.

Søsteren skrev efter overfaldet et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste vidner. Det har ført til mange henvendelser, men ikke fra nogen, der har været direkte vidner til episoden. En ting er hun dog glad for:

»Vi er glade for, at hun slog ham. Han gik jo hen mod barnevognen, og vi kan jo ikke vide, hvad hans intention var,« siger hun.

Københavns Politi har ikke ønsket at udtale sig om episoden, men bekræfter over for B.T., at der er indgivet en anmeldelse, og at politiet har talt med forurettede.