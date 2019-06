Et dansk par, der fik tvillinger ved hjælp af en rugemor, har fået afslag på, at kvinden i parret må adoptere.

For lidt over fem år siden fik et dansk par tvillinger, som blev født af en ukrainsk rugemor.

Kvinden i det danske par kan dog ikke blive juridisk mor til børnene, som manden er far til, i kraft af at tvillingerne er blevet til ved insemination med mandens sæd.

Det slår Østre Landsret fast i en afgørelse fredag. Den holder dermed fast i afgørelser fra både Ankestyrelsen og byretten, som har givet afslag på adoption.

Afslaget er givet med den begrundelse, at det tiltænkte danske forældrepar betalte den ukrainske rugemor for sit samtykke til adoptionerne.

- Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at der i forbindelse med betalingen til fertilitetsklinikken i Ukraine var ydet surrogatmoren vederlag ud over dækning af konkrete, rimelige udgifter i forbindelse med surrogatmorens graviditet og fødsel, skriver landsretten på sin hjemmeside.

Tvillingerne har boet hos det danske par siden fødslen, og Østre Landsret lægger i afvisningen af adoptionen også vægt på, at den danske kvinde sammen med faren deler forældremyndigheden over barnet.

Dermed er der ikke udsigt til, at afgørelsen vil ændre børnenes hverdag, lyder det fra retten.

Advokat Louise Traberg Smidt, som har repræsenteret parret i sagen i byretten, er ærgerlig over, at også landsretten har givet afslag.

- Det betyder noget at blive anerkendt som mor til sit barn - ikke bare følelsesmæssigt. Rent juridisk har det en betydning i forhold til at være livsarving, og så står man juridisk bedre, hvis faren dør, siger hun.

Den ukrainske mor har indvilget i, at den danske kvinde skulle adoptere børnene efter fødslen.

/ritzau/