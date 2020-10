38-årig blev stukket i ryggen med kniv. Han meldes uden for livsfare. Nu er 31-årig mand fængslet.

Retten i Glostrup har onsdag løsladt en 42-årig kvinde, mens en 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet.

De to er sigtet i en sag, hvor en 38-årig mand mandag blev stukket ned i Brøndby.

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi oplyser, at kvinden fortsat er sigtet i sagen.

Natten til mandag rykkede Københavns Vestegns Politi efter en anmeldelse ud til Lysedammen i Brøndby. Her befandt en 38-årig mand sig. Han var såret af knivstik i ryggen.

Politiet meldte efterfølgende ud, at manden var uden for livsfare, og at man ledte efter to personer.

De to eftersøgte blev pågrebet tirsdag, og onsdag har de så været i retten, hvor en dommer vurderede, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Københavns Vestegns Politi har ikke oplyst noget om det formodede motiv til overfaldet. Dog har man oplyst, at man ikke anser sagen for at være banderelateret.

/ritzau/