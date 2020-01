- Nu er nok nok, siger advokat for fængslet kvinde. Hun blev ført tilbage til cellen, selv om dommeren ville løslade hende.

Efter at have tilbragt 418 dage i en celle i Vestre Fængsel blev en lettisk kvinde torsdag formelt sat på fri fod af en dommer i Københavns Byret.

Alligevel blev den 48-årige Kristine Misane med tårer i øjnene ført tilbage til sin celle fra retslokalet af fængselsfunktionærer i blå skjorter.

For godt nok afviste dommeren i byretten at forlænge kvindens mange måneder lange varetægtsfængsling, som skyldes, at Sydafrika kræver hende udleveret til en straffesag.

Men hun fik ikke lov til at komme ud på gaden sammen med en fremmødt repræsentant fra Letlands ambassade. Anklageren kærede nemlig straks kendelsen om løsladelse til Østre Landsret - og det fik opsættende virkning, så hun fortsat er frihedsberøvet.

Sydafrika ønsker hende udleveret, fordi hun er sigtet for at have bragt sin datter på tre år ud af landet. Dermed overtrådte hun en retslig afgørelse, påpeger sydafrikanerne.

Kristine Misane har fortalt, at hun flygtede med barnet på grund af vold og andre overgreb fra datterens sydafrikanske far.

Den lange tid i fængselscellen i Vestre Fængsel står efterhånden i et misforhold til den straf, som venter hende i Sydafrika, fastslog dommer Marianne Madsen i Københavns Byret.

En gang tidligere - i november - løslod dommeren også Kristine Misane. Dengang var begrundelsen, at en frist i udleveringsloven ikke var blevet overholdt. Landsretten ændrede imidlertid afgørelsen.

»En ting er, hvad ens hjerte tænker, og en anden ting er, hvad reglerne siger. Det er ikke altid, at de følges ad. Jeg har tidligere afsagt en kendelse, der er blevet omgjort. Men det skal ikke afholde mig fra at gøre det igen,« bemærkede dommeren i Københavns Byret.

Misanes advokat, Henrik Stagetorn, havde forinden netop talt om den manglende proportionalitet. I Sydafrika risikerer hans klient en straf på omkring et år. Men den er efterhånden afsonet i Vestre Fængsel.

»Nu er nok nok,« fastslog han.

Kvindens skæbne er tidligere beskrevet blandt andet i et af programmerne i tv-serien "Tiltalt" på DR. Sagen har også fået stor opmærksomhed i Letland, hvor den har været drøftet i parlamentet i Riga.

Misane, der er jurist, har strittet imod udlevering. Især på grund af fængselsforholdene i Sydafrika, som er blevet kritiseret af USA, Human Rights Watch og andre. Hun frygter at dø, har hun sagt.

Men danske myndigheder har fået en garanti. Der vil maksimalt være 18 indsatte i den fællescelle, hun måtte blive placeret i. Og denne garanti har tilfredsstillet såvel anklagemyndigheden som domstolene i Danmark.

Politifolk i Københavns Lufthavn tog fat i Kristine Misane og datteren, da de mellemlandede i Kastrup 8. december 2018 under flugten til Letland.

Nu tikker uret videre. Sydafrikanske betjente planlægger at tage hende med sig 12. februar, oplyste anklager Anders Larsson fra Københavns Politi i torsdagens retsmøde.

»Jeg forventer, at landsretten tager stilling til kæremålet i slutningen af næste uge. Hvis landsrettens afgørelse igen går imod min klient, har vi lidt ryggen mod muren, men om vi evt. kan have flere skud i bøssen vil jeg foreløbig helst holde for mig selv,« siger kvindens advokat - Henrik Stagetorn - til B.T.

/ritzau/