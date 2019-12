Den 54-årige kvinde, der er sigtet i sagen om to forladte børn i Aarhus, er løsladt efter grundlovsforhør. Kvinden er fortsat sigtet. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Den 54-årige kvinde blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør. Her blev hun løsladt af retten, men politiet opretholder sigtelserne mod hende.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter kort før klokken 18.

Børnene blev fundet lørdag aften klokken 18.30 på Park Allé i Aarhus.

Kvinden sigtes for at have begået to forbrydelser. Dels skal hun have hensat de to børn i hjælpeløs tilstand, og dels skal hun have udsat dem for vanrøgt. Sigtelserne er rejst efter henholdsvis paragraf 250 og paragraf 213 i straffeloven.

Hun er i familie med den lille pige og den lille dreng, oplyser Østjyllands Politi på pressemødet mandag eftermiddag. Pigen vurderes til at være cirka et år, mens drengen menes at være to et halvt år.

Kvinden blev anholdt i en lejlighed i det centrale Aarhus. Hun er afghansk statsborger og har lovligt ophold i Danmark.

Da de to børn var blevet fundet på Park Allé, vurderede politiet i første omgang, at de var af østeuropæisk herkomst. Senere er de skønnet til at være afghanske.