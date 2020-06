En livløs person er fundet i nogle siv nær Vestergade i Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

»14:30 fik vi en anmeldelse om en drukneulykke. Anmeldelsen gik på, at der ligger en livløs person i vandet udenfor Vestergade i Silkeborg. Da vores patrulje kommer frem, kan de se, at der ligger en livløs person i nogle siv i vandet,« siger vagtchef Allan Riis til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet betragter fundet af liget som et mistænkeligt dødsfald og undersøger nu, om der ligger en forbrydelse bag.

»Vi anser det for at være et mistænkeligt dødsfald, og derfor har vi valgt at lave en afspærring dernede. Det er egentlig, så vi kan vurdere, om det er en forbrydelse, der er sket, eller en ulykke,« siger vagtchefen til TV2 Østjylland.