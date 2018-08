En mand, der tidligere har afsonet en dom for drabsforsøg, er onsdag ved Retten i Roskilde dømt til forvaring.

Roskilde. Retten i Roskilde har onsdag idømt 60-årige Charlie Danny Jørgensen tidsubestemt forvaring for den 8. august sidste år at have kvalt en kvinde med nylonstrømper og reb.

Dermed er udfaldet, som anklagerfuldmægtig ved Midt- og Vestsjællands Politi Annette Ahm ønskede.

- Jeg er selvfølgelig rigtig tilfreds med den her sag, siger hun.

Med blandt andet reb og måske også kværkning skulle den dengang 59-årige mand have dræbt en 37-årig kvinde fra Roskilde.

Han ringede selv til politiet omkring klokken 17 den 9. august og fortalte, at han havde dræbt en person, som altså lå i hans lejlighed.

Forsvarer Kristian Mølgaard argumenterede for, at der var tale om uagtsomt manddrab, efter at en sexleg mellem de to var gået galt. Det mente retten dog ikke.

Ifølge Annette Ahm lagde dommere og nævninger i forbindelse med forvaringsspørgsmål dels vægt på, at Jørgensen havde dræbt kvinden, og dels en række personlige forhold og udtalelser, der blev fremlagt bag lukkede døre.

- Vi mener, at det er en farlig mand, og derfor mener vi også, at det var påkrævet, at der blev idømt forvaring, siger hun.

Charlie Danny Jørgensen ønskede ikke at udtale sig i retten, og relationen mellem ham og offeret er derfor ukendt.

Han modtog ifølge Sjællandske Medier, som var til stede i retten, dommen på stedet.

Det er langt fra første gang, at den nu 60-årige mand er i kontakt med retssystemet som følge af meget alvorlige lovovertrædelser.

Blandt andet er han tidligere dømt for drabsforsøg mod sin daværende kæreste, efter at han i 2010 satte ild til hendes lejlighed, mens hun og hendes datter var derinde.

Også dengang gik anklagemyndigheden efter forvaring til Charlie Danny Jørgensen.

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, der gives til farlige personer. Det kommer på tale, hvis retten vurderer, at en tidsbestemt straf ikke er tilstrækkelig til at beskytte samfundet mod den dømtes farlige tilbøjeligheder.

/ritzau/