En 54-årig kvinde pådrog sig mandag morgen alvorlige skader, da hun gjorde rent på en virksomhed i nærheden af Roskilde.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinden var i gang med at gøre rent på en virksomhed, der laver byggeprodukter, i byen Gadstrup.

På et tidspunkt støvsugede hun under en maskine, der fylder fugemasse på pose.

Pludselig sad hendes hestehale sad fast i en roterende snegl, og hun kunne ikke komme fri.

»En kollega fortæller, at maskinen til sidst stoppede af sig selv,« fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Kvinden pådrog sig alvorlige skader på hoved og nakke og blev kørt med politieskorte til Rigshospitalet.

»Den seneste melding, vi har fået fra hospitalet, går på, at hun er uden for livsfare,« siger Martin Bjerregaard og tilføjer, at kvinden nu skal have undersøgt kraniet og hovedet nærmere for eventuelle skader.

Det er uvist, hvorvidt hun får mén af ulykken.

Arbejdstilsynet er nu i gang med at undersøge ulykken nærmere.