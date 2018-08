Højesteret skal vurdere forløb i Region Hovedstaden. Sundhedsminister har lovet at følge sag tæt.

København. Kan myndighederne afvise af yde erstatning, når mangel på ressourcer er undskyldningen for, at en behandling i sundhedssystemet ikke har levet op til lovens krav?

Det spørgsmål skal Højesteret nu besvare i en sag, som involverer Region Hovedstaden.

Regionen har haft store problemer med at indkalde kvinder til screening for brystkræft til tiden. Kvinder i en bestemt aldersgruppe skal tilbydes mammografi. Der må højst gå to år og tre måneder mellem hver undersøgelse.

En af de kvinder, som blev indkaldt for sent, er hovedperson i et forløb, som dommerne i Højesteret mandag skal høre nærmere om.

Forsinkelsen var 38 dage. Senere viste det sig, at hun havde brystkræft. Derefter blev hun opereret og fik kemoterapi.

I sommeren 2015 fik kvinden en officiel undskyldning. "Vi er i Region Hovedstaden kede af forsinkelsen og de konsekvenser, den kan have haft ..."., lød det.

Flere end forventet ville screenes. Derfor var der ikke tilstrækkeligt med ressourcer, og derfor blev loven desværre ikke overholdt, forklarede regionen.

Imidlertid var regionen alt for passiv, mener Kræftens Bekæmpelse. For eksempel kunne man have undersøgt muligheden for screening på private behandlingssteder.

Kvinden fik dog ikke erstatning. At en tidsfrist i loven overskrides, giver ikke i sig selv ret til erstatning, mener Ankenævnet for Patienterstatningen, og den vurdering erklærede tre dommerne i Østre Landsret i januar i år sig enige i.

Situationen var ikke akut, og kvinden havde ikke symptomer på brystkræft. Derfor kan man ikke laste regionen, mente landsretten.

Kvinden har anket. Hendes advokat, Søren Kroer, har lagt vægt på, at mangel på ressourcer kun i sjældne tilfælde kan være et gyldigt argument for at undgå ansvar.

Desuden har advokaten kritiseret ankenævnet. Det er ikke i orden, at nævnet har nøjedes med at nikke til regionens ressource-forklaring og har ladet være med reelt at undersøge, om der bør gives erstatning, har han sagt.

Opgøret har bevågenhed på Christiansborg og i regeringen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har til Jyllands-Posten sagt, at hun vil følge udfaldet af sagen i Højesteret nøje. Avisen rapporterede i februar, at kvinder i over 140.000 tilfælde er blevet indkaldt for sent af regionerne. Især i hovedstaden har der været problemer.

Højesteret ventes at afsige dom om en uges tid. Afgørelsen kan få betydning for godt 430 andre, der også har søgt om erstatning.

