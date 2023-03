Lyt til artiklen

En kvinde er fredag blevet indlagt på hospitalet, efter hun har været involveret i et færdselsuheld.

Kvinden kom kørende ad Rødeladsvej i Gudbjerg, da et rådyr pludselig befandt sig på vejen.

I en hurtig reaktion undveg kvinden, hvorefter hun påkørte en mindre grøft ved siden af vejen, oplyser Fyns Politi til B.T.

»Det viser sig, at hun sidder fastklemt. Der er mistanke om, at hun har brækket noget, og beredskabet har svært ved at få hende ud,« siger vagtchef Henrik Krøjgaard og fortsætter:

»Hun er nu kørt med ambulance til Odense Universitetshospital. Hun er uden for livsfare, men er alvorligt tilskadekommet.«

Martin Krøjgaard kan ikke komme hendes skader nærmere, men tilføjer, at de er behandlingskrævende.

Anmeldelsen kom fredag morgen klokken 08.38.

B.T. følger sagen.