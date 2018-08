En kvinde kom mandag aften galt af sted, da hun pludselig skulle tisse under en taxitur.

'Det kan hurtigt gå galt,' skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport om episoden, hvor en taxichauffør mandag aften holdt ind til siden ved Tryggevælde nær Karise, da den kvindelige kunde pludselig blev nødt til at træde af på naturens vegne.

'Kvinden gik afsides for at ordne, hvad hun skulle, men da kvinden ikke var kommet retur efter et stykke tid, gik chaufføren efter hende for at tjekke, om alt var o.k.', skriver politikredsen i døgnrapporten, som fortsætter:

'Det var det ikke. For det kan være svært at holde balancen, når man sidder på hug. Og det viste sig, at kvinden var trimlet bagover ned ad en skrænt og lå nu et stykke nede og råbte på hjælp.'

Taxichaufføren fik hurtigt tilkaldt en ambulance, og kvinden blev kørt på sygehuset til tjek for sine knubs.

'Hun slap heldigvis fra den ubehagelige oplevelse uden alvorlige skader,' oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.