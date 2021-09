En 40-årig kvinde, der kørte i sin bil i den sydvestlige del af Odense lidt i syv mandag aften, fik sig nok et af sit livs mere mindeværdige ture bag rettet.

For da hun kørte frem i lyskrydset ved Brændekildevej og Assensvej, fik hun en knap så velkommen passager.

En 45-årig mand fra Jylland valgte nemlig at hoppe op på bilens kølerhjelm, hvor han efterlod en bule, oplyser Fyns Politi.

Manden har valgt at erkende forholdet.

»Den forurettede har valgt at melde sagen til politiet, og derfor er der kommet en sag ud af det,« siger politikommissær ved Fyns Politi Jens Friis.

Det er nemlig sådan, at når der er tale om hærværk, så er det en forbrydelse, som er 'betinget offentlig påtalt', før det umiddelbart bliver en politisag.

Det betyder, at den forurettede i den her sag, som altså er den 40-årige kvinde fra lokalområdet, skal melde sagen. Hvilket hun har gjort.

Det vides ikke, hvad der går forud for, at den 45-årige mand valgte at hoppe op på bilen.

»Jeg har desværre på nuværende tidspunkt ikke svar på, hvad der er sket op til optrinet, fordi vi er ikke færdige med rapporten endnu,« siger han.

Episoden blev meldt til politiet klokken 18.44 mandag aften.