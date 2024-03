Lønnen var 10.000 kroner for en tur med kokain. Dommer har fastsat straffen til fængsel i syv år.

Et par køreture fra Jylland til København i efteråret betyder, at en kvinde må tilbringe flere år i fængsel.

Hun har onsdag i Retten Kolding erkendt, at hun var med som kurér, da der blev kørt i alt 12 kilo kokain på tværs af landet.

Den 31-årige kvinde er af dommeren blevet idømt fængsel i syv år. Det oplyser en anklager i National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Hana Chehabi har modtaget dommen, oplyser NSK.

Allerede da hun trådte ind i retslokalet, havde hun tårer i øjnene, rapporterer det regionale medie jv.dk. Hun græd under næsten hele retsmødet, hvor hun flere gange blev trøstet - også af anklageren.

Kvinden har fortalt, at hun ikke fik betaling under den første tur, som fandt sted 9. september. Ved Kokmose i Kolding modtog hun fire kilo, som så blev bragt til Københavnsområdet. De lå i to poser.

- Da jeg løftede den ene pose, føltes det som to liter mælk, og derfor vidste jeg, at der måtte være fire kilo i alt, forklarede hun ifølge jv.dk.

Derimod fik hun 10.000 kroner for den næste transport måneden efter, oplyser NSK.

På en rasteplads ved Christiansfeld den 21. oktober om formiddagen tog hun imod en sportstaske med otte kilo, som senere samme dag blev afleveret i henholdsvis Hvidovre og ved Margretheholmsvej i København. Det fremgår af sigtelsen i den såkaldte retsmødebegæring.

Den 31-årige blev anholdt og varetægtsfængslet i januar. Men allerede i november åbnede politiet med de første anholdelser i sagen.

I alt har syv personer været varetægtsfængslet. Med onsdagens afgørelse har tre af dem aflagt tilståelse i retten, oplyser specialanklager Rasmus Gyldenløve Jensen.

Normalt tæller det som en formildende omstændighed, som trækker straffen ned, hvis en sigtet vælger at erkende sig skyldig.

En af de varetægtsfængslede er en kvinde, som politiet mistænker for at have gennemført flere kurérture, oplyser specialanklageren.

/ritzau/