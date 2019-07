Der venter en 41-årig kvinde 40 dages betinget fængsel og en frakendelse af kørekortet i et år.

Retten i Roskilde slog nemlig tirsdag fast, at hun med vilje havde udsat en 14-årig drengs liv for fare.

Episoden skete på Nørre Boulevard i Køge den 10. november, skriver sn.dk.

Kvinden var tiltalt for forsøg på legemsbeskadigelse af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Kvinden kørte ifølge anklageskriftet sin bil op på cykelstien med det formål at påkøre den 14-årige dreng, der kom kørende på sin cykel.

Drengen undgik kun at blive ramt af bilen, fordi han undveg den 41-årige kvinde.

Den 41-årige kvinde har hele tiden nægtet, at hun ønskede at ramme drengen. Hun siger, at hun i stedet ville skræmme ham.

Og retten har også slået fast, at hun kom kørende med en hastighed, hvor drengen kunne nå at undvige fra bilen.

Derfor blev kvinden dømt for med vilje at forvolde fare for drengens liv eller førlighed, og at hun heller ikke havde udvist tilstrækkelig agtpågivenhed i trafikken.

Ifølge sn.dk havde handlingen baggrund i en familiestrid.

Udover de tidligere nævnte straffe skal kvinden også udføre 60 timers samfundstjeneste og betale en bøde på 1000 kroner.

Hun skal også betale 380 kroner i erstatning til drengen.