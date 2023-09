En kvinde er blevet kørt til hospitalet efter at have været udsat for et voldeligt overfald i Silkeborg onsdag eftermiddag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T.

Kvinden var på det tidspunkt i kritisk tilstand.

»Vi modtog anmeldelse om et voldeligt overfald i en bolig på Korsgade i Silkeborg kl. 13.36,« oplyser Andreas Bang Andersen, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Ved ankomsten kunne politifolkene hurtigt konstatere, at en mand havde udsat en kvinde og en anden mand for vold, fortæller vagtchefen desuden.

»De tre personer har en forudgående relation, og de er alle fra Silkeborg,« siger Andreas Bang Andersen.

»Kvinden blev taget med i ambulance til Skejby Sygehys i kritisk tilstand,« forklarer han desuden.

Kvinden er dog nu i stabil tilstand, tilføjer vagtchefen.

Gerningsmanden blev anholdt på stedet.

Arbejdet på adressen fortsætter imidlertid, og derfor er der fortsat afspærret, fortæller Andreas Bang Andersen.

»Vi har spærret af og skal have teknikere til at kigge nærmere på tingene, så vi forventer, at der vil være spærret af i nogle timer endnu, mens vi arbejder på stedet,« oplyser han.

Indtil videre har politiet 'en hypotese' omkring, hvad der er foregået på stedet mellem de tre parter, men endnu forestår afhøring af de to forurettede.

Politiet forventer foreløbigt, at den anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag.