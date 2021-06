Politi og brandvæsen er lige nu til stede ved en voldsom brand i Døstrup syd for Skærbæk.

Branden er sket i en villa og har spredt sig til nabohuset.

Skaderne er omfattende, lyder meldingen fra politiet: To huse er nedbrændt, og to andre er andre brandskadet.

Seneste melding er, at branden er under kontrol.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, oplyser til B.T., at en kvinde er kørt til hospitalet.

Ole Aamann kalder branden for voldsom og siger, at tidshorisonten er ukendt.

»Det kommer til at tage tid,« siger han.

Branden er opstået i forbindelse med madlavning.

»Der er nogen, som har været i gang med en stegepande. Den har været så varm, at idet der er hældt noget på den, er det spruttet op i emhætten.«

Det stod hurtigt klart, at situationen var alvorlig. Udover at kontrollere to brande, forsøgte man også at hindre, at branden spredte sig yderligere til et tredje hus.

'Giv plads til udrykningskøretøjerne,' lød meldingerne derfor fra politiet på Twitter.

Flere omkringliggende huse er også blevet evakueret.

B.T. følger sagen.