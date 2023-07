En kvinde er alvorligt tilskadekommen, efter at hun natten til mandag er blevet kørt over af en bus ved Husum Torv.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»En buschauffør har holdt hvilepause og i forbindelse med, at han skal i gang igen og kører hen mod busstoppestedet, ser han pludselig, at folk står og råber og skriger og vifter med arme og ben,« fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

»Det reagerer buschaufføren selvfølgelig på, og det viser sig så, at en kvinde har lagt sig under bussen, hvor hun har lagt sig til at sove.«

Det betyder derfor, at kvinden bliver påkørt og i den forbindelse kommer alvorligt til skade.

Hun er ikke i livsfare.

Allerede tidligere på dagen har politiet haft fat i den pågældende kvinde.

»Hun var meget beruset og fik at vide, hun skulle dæmpe sig og ikke være til gene for andre mennesker.«

Politiet modtog anmeldelsen 00.43.

