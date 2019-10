Danmark vil sende lettisk kvinde til fængsel i Johannesburg efter at have fået en garanti.

Sydafrikanske myndigheder har lovet Danmark, at en lettisk kvinde ikke vil blive udsat for umenneskelig behandling i et kvindefængsel i Johannesburg.

Løftet har overbevist både anklagemyndigheden og domstolene. Det indgår således i Østre Landsrets begrundelse for at godkende, at Danmark kan udlevere den 45-årige kvinde til en straffesag i Sydafrika.

Hun blev tilfældigt pågrebet i Københavns Lufthavn under en mellemlanding. Sydafrika sigter hende for at ført sin treårige datter ud af landet i strid med loven - og uden at informere barnets far. Derfor kræves hun udleveret.

Imidlertid giver advokat Henrik Stagetorn, der fører sagen for kvinden, ikke meget for garantien. Den går blandt andet ud på, at hun vil få mindst 4,4 kvadratmeter i fængslet.

- Et af mine synspunkter har været, at udtalelserne fra de sydafrikanske fængsler om forholdene for min klient ikke kan anses som en garanti, siger advokaten.

Han minder også om, at den svindeltiltalte Britta Nielsen sidste år ønskede omgående at blive overført fra et sydafrikansk til et dansk fængsel.

Advokaten vil nu klage over Danmarks beslutning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, oplyser han.

Såvel Københavns Byret som Østre Landsret har vurderet, at Rigsadvokatens beslutning om udlevering er lovlig, og det overrasker advokaten.

- En række organisationer, herunder organer under FN, har så sent som i indeværende år påpeget de kritisable forhold i fængslerne i Sydafrika med massiv overbelægning og underbemanding, siger Henrik Stagetorn.

I øvrigt fremgår det af sagen, at Letland har forholdt sig passiv i forløbet. Det baltiske lands optræden nævnes flere gange i den kendelse, som Østre Landsret har afsagt.

Da den 45-årige var blevet anholdt i lufthavnen, undersøgte Rigsadvokaten, om Letland ville overtage sagen ved at udstede en europæisk arrestordre. Men de lettiske myndigheder greb ikke chancen for at få kvinden udleveret.

Undervejs i sagen har hun sagt, at hun frygter for sit liv, såfremt hun anbringes i et sydafrikansk fængsel.

/ritzau/