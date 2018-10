En 60-årig norsk kvinde, der er kendt fra podcastserien ’Kvinden med den tunge kuffert’, risikerer otte års fængsel for bedrageri. Det skriver tv2.dk.

Kvinden er tiltalt for 24 tilfælde af bedrageri og tyveri fra 2014 til 2018. Udover at være tiltalt efter bedrageri-paragraffen er hun også tiltalt efter paragraf 286 stykke 2, som kan give otte års fængsel for ’et større antal forbrydelser’.

Kvinden har siddet fængslet siden juli, hvor hun blev blevet anholdt på Hotel Marina i Vedbæk.

Hun blev anholdt efter et af sine svindelnumre, hvor hun lånte 1.600 kroner af en kvinde i Holbæk under påskud af, at hun havde glemt sin pung i sin søns bil i Norge.

Kvinden fattede dog mistanke og googlede bedrageren, hvor hun hurtigt kunne se, hvem der var tale om.

Herefter tog hun kontakt til Nordsjællands Politi, der rykkede ud og anholdt den 60-årige storsvindler.

Svindleren, der blev kendt, da Third Ear lavede podcast-serien ’Kvinden med den tunge kuffert’, blev i 2012 idømt to års ubetinget fængsel i Norge for svindel.

Hun har ligeledes fået otte domme i Sverige mellem 1992 og 2002. ’Kvinden med den tunge kuffert’ har nægtet at lade sig afhøre af politiet.