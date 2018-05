En 51-årig kvinde ringede til hver af sine tre døtre i minutterne umiddelbart før, hun indebrændte i sin og samleverens lejlighed på Hovedgaden i Ørbæk på Fyn.

Kvinden var spærret inde i et værelse, hvor håndtaget på indvendig side var brækket af, så hun ikke kunne komme ud. Imens bredte flammer og røg sig omkring hende. Hun nåede ikke ud, før det var for sent.

Indenfor en periode på tre minutter ringede hun til tre af sine døtre. De to opkald blev ikke besvaret. Men det gjorde det, da hun ringede til den tredje datter. Hun skal senere i sagen føres som vidne.

Den 51-årige kvinde blev erklæret død, kort efter at røgdykkere havde hentet hende ud af den overtændte ejendom ved branden, som skete den 31. maj sidste år.

Netop nu sidder kvindens 47-årige samlever i retssal 3 ved Retten i Svendborg - tiltalt for mordbrand.

Han nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden vil i sagen, som kører over fire retsdage, forsøge at føre bevis for, at den 47-årige dels bevidst antændte branden i hans og den 51-årige kvindes 1. sals lejlighed; dels at han var fuldt bevidst om, at han dermed udsatte sin samlever, som befandt sig indespærret i et andet værelse, i overhængende livsfare.

Ligesom han også udsatte fire andre personer - en mor og hendes to børn samt en fjerde person - for overhængende livsfare. De fire befandt sig i lejligheden ovenover gerningsstedet.

Udover det defekte håndtag på indvendig side af døren i værelset, hvor kvinden omkom af røgforgiftning, kom der i grundlovsforhøret dagen efter anholdelsen en anden bizar detalje frem:

Nemlig at en hund, som under normale omstændigheder burde være i lejligheden, netop denne aften var placeret på en anden adresse. Hvilket den ellers aldrig var.

Senere i dag skal den tiltalte afhøres. Straframmen for mordbrand går op til fængsel på livstid.

Bt.dk følger sagen i retten.