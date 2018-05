En 47-årig mand fra Ørbæk på Fyn skal fra mandag sidde ansigt til ansigt med en domsmandsret tiltalt for mordbrand, der er blandt de alvorligste bestemmelser i straffeloven.

Og som i yderste konsekvens kan give fængsel på livstid.

Branden blev påsat inde i mandens og hans 51-årige samlevers 1. sals lejlighed på Hovedgaden i Ørbæk først på aftenen den 31. maj i fjor. Mens det skete, befandt kvinden sig inde i et børneværelse. Og mens ild og røg bredte sig med enorm hast, forsøgte hun desperat at komme ud. Men forgæves.

For dørhåndtaget var defekt, så det ikke kunne bruges fra den indvendige side. Og - måske - blokeret udefra, så det var umuligt for kvinden at komme ud ved egen hjælp.

Netop dette bliver et af de springende punkter, når sagen kører over forventeligt fire retsdage. Den 47-årige tiltalte nægter at have noget med både branden og det ikke-fungerende dørhåndtag at gøre og nægter sig skyldig i at have forvoldt sin samlevers frygtelige død.

Den 51-årige kvinde blev til sidst reddet ud, men da var det for sent. Det kom frem under grundlovsforhøret dagen efter branden, at hun var bevidstløs, da røgdykkere nåede ind i værelset, hvor hun befandt sig. Men genoplivningsforsøgene var forgæves, og kvinden blev erklæret død på stedet af en læge.

På 2. sal i den overtændte ejendom befandt sig en mor med to børn og yderligere en fjerde person. Også denne lejlighed udbrændte, men alle fire fik sig reddet ud i tide.

En bizar detalje, som kom frem under grundlovsforhøret, er, at en hund, som under normale omstændigheder burde være i parrets lejlighed, netop denne aften ikke var på adressen men placeret et andet sted. Hvilken den ellers aldrig var.

Senioranklager Jakob Thaarup oplyser til BT, at der vil blive ført 16 vidner i sagen mod den 47-årige, som selv har fravalgt nævninge.